Число жертв железнодорожной катастрофы в Испании возросло Reuters: число погибших при крушении поездов в Испании возросло до 21 человека

Число жертв в результате железнодорожной катастрофы в испанской Андалусии продолжает увеличиваться, передает Reuters. По последним данным, в результате схода с рельсов двух высокоскоростных поездов погиб 21 человек.

Отмечается, что общее число пострадавших составляет около 100 человек. Движение по данному участку железной дороги было приостановлено до 20 января.

Ранее стало известно, что на юге Испании в провинции Кордова два скоростных поезда сошли с рельсов. Отмечается, что на месте происшествия еще оставались заблокированные пассажиры, которым помогали экстренные службы.

До этого на перегоне Кизитеринка — Проточная Северо-Кавказской железной дороги в Ростовской области произошел сход колесных пар локомотива грузового поезда. Авария привела к задержкам движения составов. Пострадавших не было.

Кроме того, в Пензенской области движение 12 пассажирских составов было скорректировано из-за схода с рельсов грузовых вагонов. Поезда из Москвы, Уфы, Самары, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода были перенаправлены в обход места аварии через станции Сызрань и Пенза.