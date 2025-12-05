ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 09:56

Россиянам дали советы, как выбрать качественную елку на Новый год

Роскачество: при выборе живой елки нужно проверить состояние среза ствола

Продажа елок в Москве Продажа елок в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

При выборе живой елки нужно обратить внимание на состояние среза ствола — наличие темной каймы на нем сигнализирует, что дерево простоит недолго, пишет LIFE.ru со ссылкой на Роскачество. В ведомстве призвали покупать такие изделия только в официальных точках продаж, где могут предоставить документы.

Наличие сопроводительных документов — талона на вырубку, товарно-транспортной накладной и карантинного сертификата — подтверждает легальность происхождения ели и гарантирует, что она была выращена в специализированном питомнике, — уточнили эксперты.

Помимо этого, рекомендуется проверить эластичность ветвей живой елки и устойчивость хвои к осыпанию. При выборе искусственного аналога следует проверять информацию о производителе, дату изготовления и состав материала. Лучше покупать искусственную елку с металлическим стволом. Резкий химический запах и трещины на каркасе — веский повод отказаться от товара.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что покупка живой елки с рук может привести к административной ответственности и наложению штрафа. По его словам, приобретать новогодний атрибут стоит в проверенных местах, где есть соответствующие сертификаты.

Читайте также
Шашлык в духовке на луковой подушке: простой рецепт горячего на Новый год — невероятная вкуснятина, только берите шейку
Общество
Шашлык в духовке на луковой подушке: простой рецепт горячего на Новый год — невероятная вкуснятина, только берите шейку
15 минут — и на столе волшебство. Идеальные тарталетки «Новогодний снежок»
Семья и жизнь
15 минут — и на столе волшебство. Идеальные тарталетки «Новогодний снежок»
Бюджетная закуска на Новый год из говяжьей печени: гости попросят добавки!
Семья и жизнь
Бюджетная закуска на Новый год из говяжьей печени: гости попросят добавки!
Наличие токсичных веществ в игрушках лабубу подтвердилось
Общество
Наличие токсичных веществ в игрушках лабубу подтвердилось
В Роскачестве рассказали, можно ли обсуждать размер зарплаты с коллегами
Общество
В Роскачестве рассказали, можно ли обсуждать размер зарплаты с коллегами
Новый год
праздники
Роскачество
елки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Это легенда»: Жижикин рассказал, как Тагава попал на съемки в Россию
Экс-глава Долгопрудного отправился из СИЗО на СВО
Европейская страна сократит военную помощь Украине в следующем году
В России предложили лишать некоторых водителей машин
Оскандалившаяся ветеринарная клиника объяснила внезапную смерть шпица
Раскрыто, почему квартирных мошенников не привлекают к ответственности
Политолог назвал удивительную особенность Индии
Центробанк объявил о снятии ограничений на трансграничные переводы
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 5 декабря: где сбои в России
Секрет идеальных закусок: готовятся за 15 минут, топ-8 рецептов
Погода в Москве в пятницу, 5 декабря: к ночи ждать лютый мороз до минус 20?
Раскрыта сумма задолженности перед шахтерами в Кузбассе
Ушаков раскрыл, когда может состояться встреча Путина с Трампом
Директору и сотрудникам элитного рехаба-концлагеря предъявили обвинение
В России сделали прогноз по курсу доллара на конец года
Стало известно, как упали поставки СПГ из России в Европу за 2025 год
Полиция задержала петербуржцев, напавших на продуктовый магазин
СК обвинил командира ВСУ в теракте по делу о гибели военкора Прокофьевой
Суд Москвы запретил в России сайт, обучавший уклонению от призыва
Жительницу Омска наказали за одобрение атак ВСУ
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»
Семья и жизнь

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.