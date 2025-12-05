Россиянам дали советы, как выбрать качественную елку на Новый год Роскачество: при выборе живой елки нужно проверить состояние среза ствола

При выборе живой елки нужно обратить внимание на состояние среза ствола — наличие темной каймы на нем сигнализирует, что дерево простоит недолго, пишет LIFE.ru со ссылкой на Роскачество. В ведомстве призвали покупать такие изделия только в официальных точках продаж, где могут предоставить документы.

Наличие сопроводительных документов — талона на вырубку, товарно-транспортной накладной и карантинного сертификата — подтверждает легальность происхождения ели и гарантирует, что она была выращена в специализированном питомнике, — уточнили эксперты.

Помимо этого, рекомендуется проверить эластичность ветвей живой елки и устойчивость хвои к осыпанию. При выборе искусственного аналога следует проверять информацию о производителе, дату изготовления и состав материала. Лучше покупать искусственную елку с металлическим стволом. Резкий химический запах и трещины на каркасе — веский повод отказаться от товара.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что покупка живой елки с рук может привести к административной ответственности и наложению штрафа. По его словам, приобретать новогодний атрибут стоит в проверенных местах, где есть соответствующие сертификаты.