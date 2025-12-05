Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Россиянам рассказали, к чему может привести покупка живой ели с рук

Эксперт по ЖКХ Бондарь: покупка живой ели с рук может обернуться штрафом

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Покупка живой ели с рук может привести к административной ответственности и наложению штрафа, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, приобретать новогодний атрибут стоит в проверенных местах, где есть соответствующие сертификаты.

Покупка елки с рук, возле леса или на стихийных точках в разы повышает вероятность, что дерево срублено без разрешений. А значит, могут быть риски для самого покупателя по статье 8.28 КоАП РФ. За приобретение и хранение заведомо незаконно заготовленной древесины штраф для граждан составляет до пяти тысяч рублей. Ключевое слово «заведомо». То есть речь о случаях, когда покупатель знает о незаконности приобретаемого дерева, — предупредил Бондарь.

Он подчеркнул, что покупать елку лучше на официальном базаре или в крупных торговых точках, где продавец может предоставить документы о происхождении товара. По словам эксперта, для легально заготовленных деревьев обязательно оформляются сопроводительные документы, а при импорте из-за границы проводится фитосанитарный контроль.

Ранее юрист Тургунбой Зокиров предупредил, что установка новогодней елки в подъезде многоквартирного дома может привести к штрафу до 15 тыс. рублей. По его словам, эта территория является общим имуществом собственников и для ее использования необходимо согласие всех жильцов.

