Россиянам рассказали, чем грозит елка в подъезде Юрист Зокиров: за елку в подъезде могут оштрафовать на 15 тыс. рублей

Установка новогодней елки в подъезде многоквартирного дома может обернуться штрафом до 15 тыс. рублей, заявил АГН «Москва» юрист Тургунбой Зокиров. Он напомнил, что подъезд — часть общего имущества собственников, его использование требует согласия всех жильцов, а ель является пожароопасным объектом.

Елка, особенно украшенная электрическими гирляндами, представляет собой пожароопасный объект. <...> А п. 3.2.16 Правил технической эксплуатации жилищного фонда прямо запрещает размещать на лестничных площадках и в коридорах бытовые вещи, инвентарь и иные предметы, — уточнил Зокиров.

Ранее житель одного из московских ЖК попросил соседей убрать установленную в подъезде новогоднюю елку. Он аргументировал свою просьбу тем, что для мусульман празднование Нового года является неприемлемым, а сама елка — не нейтральный символ. Однако соседи по подъезду его инициативу не поддержали. По их словам, все обсуждения и голосования по поводу новогодних украшений уже были проведены и на тот момент никто не возражал.