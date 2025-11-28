В Москве мужчина призвал убрать елку из подъезда из-за убеждений В Москве мусульманин попросил соседей убрать из подъезда елку

Мусульманин попросил соседей убрать установленную в подъезде новогоднюю елку в Москве, сообщает Telegram-канал «Многонационал». По его мнению, этот атрибут Нового года не является нейтральным в плане религии.

С точки зрения моей и других мусульманских семей, этот атрибут имеет происхождение, связанное с другими верованиями, и <...> не является нейтральным. Наша вера не позволяет нам принимать участие или даже косвенно одобрять подобные традиции, — написал некто Акбарали.

Соседи по подъезду его инициативу не поддержали. П их словам все обсуждения и голосования по поводу новогодних украшений уже были проведены и на тот момент никто не возражал.

Ранее сообщалось, что в парке «Зарядье», недалеко от кремлевского архитектурного ансамбля, группа мужчин провела коллективный намаз. После того как фотографии мусульман, совершающих молитву в общественном месте, были опубликованы в социальных сетях, многие выразили недовольство по этому поводу.

До этого жительница Москвы, сдавшая квартиру без ремонта мигрантам, была потрясена, обнаружив в ней место для намаза. Она пришла проверить жилье спустя полгода и обнаружила, что квартира была превращена в мечеть