16 октября 2025 в 11:49

Москвичка сдала квартиру мигрантам и обнаружила там место для намаза

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Жительница столицы сдала квартиру без ремонта мигрантам, а позже нашла там место для намаза, сообщает Regnum. Москвичка пришла в студию полгода спустя, чтобы проверить, все ли в порядке с жильем. Увиденное повергло ее в шок.

С квартиркой все прекрасно, у меня там храм был или, как правильно — мечеть, — заявила хозяйка квартиры.

Женщина призналась, что купила студию для дочери полтора года назад по программе семейной ипотеки. Полгода назад ей выдали ключи, но она ничего не делала с квартирой.

Дверь владелице жилья открыл арендатор, который сообщил, что сам оборудовал место для намаза, чтобы «было комфортно». По его словам, люди, которые с ним работают на стройке, приходят и молятся по пять раз в день на перерывах.

Ранее в Москве мигранта обвинили в изнасиловании женщины в лесопарковой зоне на западе города. Следователи считают, что иностранец напал на жертву и угрожал ей физической расправой, после чего склонил к сексуальной связи. Правоохранители задержали насильника и заключили его под стражу.

