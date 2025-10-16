Москвичка сдала квартиру мигрантам и обнаружила там место для намаза

Жительница столицы сдала квартиру без ремонта мигрантам, а позже нашла там место для намаза, сообщает Regnum. Москвичка пришла в студию полгода спустя, чтобы проверить, все ли в порядке с жильем. Увиденное повергло ее в шок.

С квартиркой все прекрасно, у меня там храм был или, как правильно — мечеть, — заявила хозяйка квартиры.

Женщина призналась, что купила студию для дочери полтора года назад по программе семейной ипотеки. Полгода назад ей выдали ключи, но она ничего не делала с квартирой.

Дверь владелице жилья открыл арендатор, который сообщил, что сам оборудовал место для намаза, чтобы «было комфортно». По его словам, люди, которые с ним работают на стройке, приходят и молятся по пять раз в день на перерывах.

