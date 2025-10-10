Полиция арестовала мигранта-насильника

В Москве иностранца обвинили в изнасиловании женщины в лесопарковой зоне, сообщили в ГСУ СК по региону. Инцидент произошел на западе столицы.

Следователи считают, что мигрант напал на женщину и, угрожая ей физической расправой, склонил к сексуальной связи. После случившегося пострадавшая сразу обратилась за помощью в правоохранительные органы. Полиции удалось найти и задержать насильника, ему предъявили обвинение по статье 131 УК РФ и заключили под стражу.

Ранее был задержан 22-летний мужчина, который напал на москвичку в Лефортовском парке и попытался ее изнасиловать. Жертва дала ему отпор, и насильник ретировался. Потерпевшая описала приметы напавшего на нее злоумышленника полиции, в правоохранительных органах составили фоторобот преступника. Некоторое время его арестовали в Рязани.

Личность неудавшегося маньяка была установлена. Им оказался уроженец Самарской области, ранее он был судим за причинение вреда здоровью и грабежи. Из колонии он освободился в 2024 году, перебрался в столицу и вернулся к прежним привычкам.