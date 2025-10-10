Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 15:25

Полиция арестовала мигранта-насильника

Полиция задержала мигранта, надругавшегося над женщиной в лесопарке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве иностранца обвинили в изнасиловании женщины в лесопарковой зоне, сообщили в ГСУ СК по региону. Инцидент произошел на западе столицы.

Следователи считают, что мигрант напал на женщину и, угрожая ей физической расправой, склонил к сексуальной связи. После случившегося пострадавшая сразу обратилась за помощью в правоохранительные органы. Полиции удалось найти и задержать насильника, ему предъявили обвинение по статье 131 УК РФ и заключили под стражу.

Ранее был задержан 22-летний мужчина, который напал на москвичку в Лефортовском парке и попытался ее изнасиловать. Жертва дала ему отпор, и насильник ретировался. Потерпевшая описала приметы напавшего на нее злоумышленника полиции, в правоохранительных органах составили фоторобот преступника. Некоторое время его арестовали в Рязани.

Личность неудавшегося маньяка была установлена. Им оказался уроженец Самарской области, ранее он был судим за причинение вреда здоровью и грабежи. Из колонии он освободился в 2024 году, перебрался в столицу и вернулся к прежним привычкам.

Москва
изнасилования
мигранты
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Как отреставрировать и освежить старую мебель своими руками
«Бог с ними»: Путин о провале Трампа с Нобелевской премией мира
Путин раскрыл, остались ли в силе договоренности саммита на Аляске
В Госдуме оценили предложение ограничить число домашних животных
Путин сообщил, чего ждет от Азербайджана
Умные окна: от энергосбережения до автоматического проветривания
На БИОПРОМ обсудили лекарственное обеспечение пациентов с редкими болезнями
Бастрыкин заинтересовался ЧП с рухнувшим деревом на мать с младенцем
Первая женщина-премьер Японии может остаться без своего поста
Раскрыто, почему НАТО не оставляет попыток взять контроль над Каспием
Путин заявил, что результаты расследования крушения самолета AZAL уже понятны
Путин заявил, что у России и Азербайджана не было кризиса в отношениях
В Петербурге пять человек обвинили в хищении 37 млн у агентства телевидения
Путин наградил легенду «Спартака»
Путин оценил значимость плана Трампа по урегулированию в Газе
Военэскперт рассказал, чем «Фламинго» отличается от «Томагавка»
«Важно не разъехаться далеко»: Путин объяснил, почему нужно укреплять СНГ
«Мы видим»: Путин высказался о руководстве Афганистана
Путин напомнил мигрантам о необходимости следования законам
Зоозащитник раскритиковал идею ограничить число животных в квартире
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября
Регионы

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября

За что был убит Джон Леннон и какое наследие он оставил
Семья и жизнь

За что был убит Джон Леннон и какое наследие он оставил

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.