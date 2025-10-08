В Рязани задержан маньяк из Лефортовского парка В Рязани задержали уроженца Самары, напавшего на москвичку в Лефортовском парке

Задержан мужчина, подозреваемый в нападении на девушку на юго-востоке Москвы, сообщили в столичном управлении СК России. Злоумышленника нашли в Рязани. Арестованный оказался уроженцем Самары, правоохранители предъявили ему обвинения.

Полиция возбудила уголовные дела по статье 30 и 131 УК РФ, покушение на изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Мужчину проверят еще и на причастность к аналогичным преступлениям в столице.

По данным следствия, утром 7 октября 2025 года фигурант отправился в Лефортовский парк. Там он встретил девушку на пробежке, напал на нее с ножом и попытался изнасиловать. Потерпевшая оказала активное сопротивление, и злоумышленник скрылся с места происшествия. Девушка обратилась в полицию и описала внешность преступника, на основе ее рассказа был составлен фоторобот.

Ранее жительница Ульяновска стала жертвой насильника по дороге на работу. Неизвестный набросился на женщину на улице, надругался и ограбил. Специалисты в кратчайшие сроки установили генетический профиль преступника, нашли его и арестовали. Выяснилось, что злоумышленник уже был судим.