Россиянка стала жертвой насильника по пути на работу В Ульяновске рецидивист изнасиловал идущую на работу женщину

В Ульяновске мужчина изнасиловал, а затем ограбил женщину, которая шла утром на работу, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. Против него возбуждено уголовное дело, он находится под стражей.

Специалисты в кратчайшие сроки установили генетический профиль преступника и выявили совпадение с лицом, ранее попадавшим в поле зрения правоохранительных органов, — сказано в публикации.

До этого «политеховского» маньяка Виталия Манишина приговорили к 25 годам лишения свободы по уголовному делу об изнасиловании и убийстве 11 женщин. Его жертвами стали абитуриентки и студентки Алтайского технического госуниверситета.

Ранее в Москве неоднократно судимый 45-летний москвич получил больше 10 лет колонии строгого режима за угрозы сексуального насилия в отношении своей несовершеннолетней племянницы. Инцидент произошел в доме на Волочаевской улице, где мужчина проживал вместе с родственниками. Поводом для обращения в правоохранительные органы стал эпизод, когда осужденный в нетрезвом виде и со спущенными штанами угрожал школьнице насилием бутылкой из-под водки.