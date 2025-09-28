Москвич спустил штаны перед племянницей и попал в колонию на 13 лет

В Москве неоднократно судимый 45-летний москвич получил больше 10 лет колонии строгого режима за угрозы сексуального насилия в отношении своей несовершеннолетней племянницы, сообщает MK.RU. Инцидент произошел в доме на Волочаевской улице, где мужчина проживал вместе с родственниками.

По данным издания, семья на протяжении длительного времени терпела выходки мужчины, который нигде не работал, злоупотреблял алкоголем, портил вещи и провоцировал конфликты. Поводом для обращения в правоохранительные органы стал эпизод, произошедший 25 февраля, когда осужденный в нетрезвом виде и со спущенными штанами угрожал школьнице насилием бутылкой из-под водки. Как уточняет источник, всего в трехкомнатной квартире проживало шесть человек.

Столичное ГСУ СКР предъявило обвинение в насильственных действиях сексуального характера против лица младше 14 лет. Лефортовский суд приговорил виновного к 13 годам лишения свободы, а после освобождения ограничил его свободу еще на год.

Ранее суд в португальском городе Авейру приговорил 35-летнего мужчину к девяти годам тюрьмы за похищение и изнасилование своей невестки. Преступник, угрожая ножом, ворвался в ее автомобиль, связал ее и отвез в неизвестное место, где совершил насилие. После этого он потребовал выкуп в €30 тыс. (2,9 млн рублей), а затем попытался подвезти ее домой, ведя себя как ни в чем не бывало.