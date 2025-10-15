Мужчина более 1000 раз бесплатно поел через сервис доставки

В Японии 38-летнего мужчину арестовали по подозрению в мошенничестве после того, как он нашел уязвимость в работе крупного сервиса доставки еды, сообщает The South China Morning Post. Уточняется, что он два года возвращал деньги за заказанную еду, повторив маневр 1095 раз.

Мужчина выбрал в приложении бесконтактную доставку и каждый раз жаловался, что заказ не приехал. После этого сервис возвращал ему потраченные средства, при этом мужчина заходил в приложение с 124 разных аккаунтов. Для этого у него было множество предоплаченных мобильных карт, счета на вымышленные имена и адреса.

Ранее пять главных схем мошенничества с доставкой еды были установлены Министерством внутренних дел России. Злоумышленники похищают деньги и персональные данные клиентов через фальшивые сайты, ложные сообщения об ошибках оплаты и даже при реальной доставке неполных заказов. Также в списке угроз находятся фишинговые ссылки в СМС-сообщениях и мессенджерах, маскирующиеся под сервисы отслеживания или выгодные акции. Целью преступников всегда остается получение реквизитов банковской карты или кодов подтверждения.