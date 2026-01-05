Атака США на Венесуэлу
Этот рулет стал королем моего праздничного стола — с грибной начинкой и фисташками для хруста и эффектного вида

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот рулет — не просто закуска, а настоящее украшение стола. Нежное куриное мясо, ароматные грибы и хрустящие фисташки в аккуратной нарезке выглядят по-праздничному эффектно и исчезают со стола первыми.

Аккуратно снимаю кожу с целой курицы, стараясь не порвать ее. Мясо отделяю от костей и нарезаю небольшими кусочками. Добавляю отваренные и остывшие грибы, очищенные фисташки и приправы по вкусу. Тщательно перемешиваю фарш.

Раскладываю куриную кожу на листе фольги. Равномерно распределяю начинку по коже, затем аккуратно сворачиваю тугой рулет, помогая себе фольгой. Концы фольги плотно закручиваю. Запекаю в разогретой до 200–210 °C духовке 50 минут.

Достаю рулет, даю полностью остыть при комнатной температуре, затем убираю в холодильник на 5–6 часов или на сутки для полного застывания. Перед подачей освобождаю от фольги, нарезаю острым ножом на красивые ломтики и выкладываю на блюдо.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

