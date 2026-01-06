Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 03:11

Надоел жирный мясной бульон? Варю рассольник на рыбе. Получается ароматно, наваристо, но гораздо легче

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот суп сочетает, казалось бы, несочетаемое: он легкий, почти диетический, но при этом невероятно наваристый и сытный. Рыбный бульон, в отличие от мясного, не оставляет ощущения тяжести, а перловка и картофель дают нужную плотность. Идеальный обед для холодного дня.

Перловку (100 г) промываю и замачиваю в холодной воде на 2–3 часа. Филе рыбы (500 г, судак, треска) промываю, кладу в кастрюлю и заливаю 2,5 л холодной воды. Довожу до кипения, снимаю пену, убавляю огонь и варю 20 минут. Рыбу вынимаю, бульон процеживаю. В чистый бульон закладываю нарезанный кубиками картофель (3-4 шт.) и замоченную перловку. Варю 15 минут. Лук и морковь мелко режу, пассерую на растительном масле до мягкости. Соленые огурцы (3-4 шт.) натираю на крупной терке. В кастрюлю к картофелю добавляю зажарку и огурцы. Варю еще 5–7 минут. Разобранное на кусочки рыбное филе возвращаю в суп. Вливаю 1-2 ст. л. огуречного рассола для кислинки, добавляю лавровый лист, соль и перец по вкусу. Довожу до кипения и сразу выключаю. Даю настояться под крышкой 15–20 минут. Подаю с рубленым укропом и ложкой сметаны.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.

Проверено редакцией
