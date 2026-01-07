Без слоев и заморочек: салат «Баварский» с сухариками и сметанно-горчичной заправкой

Приготовьте сытный, пикантный и очень быстрый салат «Баварский» с сухариками и сметанно-горчичной заправкой. Он готовится без слоев и заморочек и станет отличным вариантом для ужина или закуски.

Вкус получается насыщенным и гармоничным: сочная курица, нежные помидоры, сливочный сыр и острый, пикантный соус с чесноком и зеленью создают идеальный баланс.

Вам понадобится: 300 г отварного куриного филе, 2 средних помидора, 150 г твердого сыра, пучок свежей петрушки или укропа. Для заправки: 150 г сметаны (20%), 1–2 ст. л. зернистой или дижонской горчицы, 1–2 зубчика чеснока, соль, черный перец по вкусу. На разогретой сковороде с небольшим количеством масла обжарьте кубики куриного филе до полной готовности и золотистой корочки. Снимите с огня и полностью остудите. Помидоры и сыр нарежьте кубиком, зелень мелко порубите. В большой салатнице смешайте курицу, помидоры, сыр и зелень. В отдельной пиале приготовьте соус, смешав сметану, горчицу, чеснок, соль и перец до однородности. Заправьте салат соусом и аккуратно перемешайте.

