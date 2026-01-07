Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
07 января 2026 в 15:31

Без слоев и заморочек: салат «Баварский» с сухариками и сметанно-горчичной заправкой

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Приготовьте сытный, пикантный и очень быстрый салат «Баварский» с сухариками и сметанно-горчичной заправкой. Он готовится без слоев и заморочек и станет отличным вариантом для ужина или закуски.

Вкус получается насыщенным и гармоничным: сочная курица, нежные помидоры, сливочный сыр и острый, пикантный соус с чесноком и зеленью создают идеальный баланс.

Вам понадобится: 300 г отварного куриного филе, 2 средних помидора, 150 г твердого сыра, пучок свежей петрушки или укропа. Для заправки: 150 г сметаны (20%), 1–2 ст. л. зернистой или дижонской горчицы, 1–2 зубчика чеснока, соль, черный перец по вкусу. На разогретой сковороде с небольшим количеством масла обжарьте кубики куриного филе до полной готовности и золотистой корочки. Снимите с огня и полностью остудите. Помидоры и сыр нарежьте кубиком, зелень мелко порубите. В большой салатнице смешайте курицу, помидоры, сыр и зелень. В отдельной пиале приготовьте соус, смешав сметану, горчицу, чеснок, соль и перец до однородности. Заправьте салат соусом и аккуратно перемешайте.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Очарование» с копченой курицей и грибами — комбо, которое любят все.

Проверено редакцией
Читайте также
Ваш праздничный хит: закусочный торт «Нежность» с крабовыми палочками. Безумно вкусно, а секрет — в готовых коржах
Общество
Ваш праздничный хит: закусочный торт «Нежность» с крабовыми палочками. Безумно вкусно, а секрет — в готовых коржах
Груша, карамель и сыр бри! Готовлю салат «Янтарный». Праздничный вкус за 20 минут
Общество
Груша, карамель и сыр бри! Готовлю салат «Янтарный». Праздничный вкус за 20 минут
Минус килограммы без диет: запеченный минтай с овощами для легкого ужина
Семья и жизнь
Минус килограммы без диет: запеченный минтай с овощами для легкого ужина
Салат-ожерелье «Афродита» с креветками и ананасом — богатый вкус и роскошный вид без лишних хлопот
Общество
Салат-ожерелье «Афродита» с креветками и ананасом — богатый вкус и роскошный вид без лишних хлопот
Самый быстрый рождественский десерт: хурма с медом в желе за 5 минут
Семья и жизнь
Самый быстрый рождественский десерт: хурма с медом в желе за 5 минут
салаты
рецепты
закуски
застолье
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Аэропорт Волгограда временно ограничил работу
Белесый туман и дубак до -30? Погода в Москве в конце января: чего ждать
Замминистра обороны исполнил новогоднюю мечту российской школьницы
Названа причина крушения вертолета в Пермском крае
В США раскрыли причины задержания российского танкера
Стало известно, какой ответ могут получить США за захват судна РФ
Москвичей предупредили о падении атмосферного давления на «барическое дно»
Захарова пришла в недоумение, услышав о бескровной операции США в Венесуэле
«Та оправдывает»: патриарх Кирилл о грехе в противостоянии России и Запада
Сирийская армия приняла решение по курдским районам в Алеппо
Именитый гонщик сошел с дистанции на четвертом этапе «Дакара»
Мощный взрыв раздался в Одессе на фоне ревущей тревоги
Развод возлюбленного, липосакция рук, СВО: как живет певица Анна Семенович
«Нет никаких проблем»: Гренландия готова разместить у себя войска США
Стилист объяснил, как создать образ к любому мероприятию
Раскрыто, как курс рубля повлияет на стоимость автомобилей в 2026 году
В ГД рассказали о важном нововведении для многодетных в 2026 году
Попытка США захватить российский танкер «Маринера» 7 января: что известно
Ветеран разведки раскрыл, кто реально стоит за захватом Мадуро
Вулин раскрыл, кто контролирует Украину в противостоянии с Россией
Дальше
Самое популярное
Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут
Общество

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут

Атака ВСУ на Тверь 6 января: попадание в многоэтажку, пожар, что известно
Регионы

Атака ВСУ на Тверь 6 января: попадание в многоэтажку, пожар, что известно

Вкуснее круассана из кофейни — миндальные корзиночки с творогом: готовое тесто, горсть орехов — и 20 минут до идеального утра
Общество

Вкуснее круассана из кофейни — миндальные корзиночки с творогом: готовое тесто, горсть орехов — и 20 минут до идеального утра

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.