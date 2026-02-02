Салат «Необыкновенный»: крабовые палочки и грибы по-новому! Все обжариваю, добавляю морковь — вкус яркий, небанальный

Этот салат берет за основу привычные крабовые палочки, но полностью меняет их окружение. Вместо риса и кукурузы — золотистые шампиньоны и карамелизованный лук, а легкая заправка оливковым маслом раскрывает каждый ингредиент, делая вкус ярким и современным.

Для салата беру 2 луковицы, очищаю и нарезаю тонкими полукольцами. Обжариваю лук на сковороде с разогретым растительным маслом до мягкости и легкой золотистости, затем перекладываю в большую миску. 300 граммов шампиньонов промываю, нарезаю пластинками и обжариваю на той же сковороде (можно добавить немного масла) до румяного цвета и полного выпаривания жидкости. Грибы выкладываю к луку. 200 граммов крабовых палочек нарезаю тонкой соломкой и также слегка обжариваю на сухой или слегка смазанной маслом сковороде буквально пару минут, чтобы они немного подрумянились. Добавляю к остальным ингредиентам. Две заранее отваренные до мягкости моркови очищаю и натираю на крупной терке. Пучок свежего укропа мелко рублю. В миску с обжаренными луком, грибами и крабовыми палочками добавляю тертую морковь и укроп. Аккуратно все перемешиваю. Заправляю салат 20 мл (1,5 ст. л.) хорошего оливкового масла, добавляю соль по вкусу (учитывая, что крабовые палочки уже соленые) и еще раз аккуратно перемешиваю. Даю салату немного постоять при комнатной температуре, чтобы вкусы соединились. Подаю теплым или комнатной температуры.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.