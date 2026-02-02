Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 06:04

Салат «Необыкновенный»: крабовые палочки и грибы по-новому! Все обжариваю, добавляю морковь — вкус яркий, небанальный

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот салат берет за основу привычные крабовые палочки, но полностью меняет их окружение. Вместо риса и кукурузы — золотистые шампиньоны и карамелизованный лук, а легкая заправка оливковым маслом раскрывает каждый ингредиент, делая вкус ярким и современным.

Для салата беру 2 луковицы, очищаю и нарезаю тонкими полукольцами. Обжариваю лук на сковороде с разогретым растительным маслом до мягкости и легкой золотистости, затем перекладываю в большую миску. 300 граммов шампиньонов промываю, нарезаю пластинками и обжариваю на той же сковороде (можно добавить немного масла) до румяного цвета и полного выпаривания жидкости. Грибы выкладываю к луку. 200 граммов крабовых палочек нарезаю тонкой соломкой и также слегка обжариваю на сухой или слегка смазанной маслом сковороде буквально пару минут, чтобы они немного подрумянились. Добавляю к остальным ингредиентам. Две заранее отваренные до мягкости моркови очищаю и натираю на крупной терке. Пучок свежего укропа мелко рублю. В миску с обжаренными луком, грибами и крабовыми палочками добавляю тертую морковь и укроп. Аккуратно все перемешиваю. Заправляю салат 20 мл (1,5 ст. л.) хорошего оливкового масла, добавляю соль по вкусу (учитывая, что крабовые палочки уже соленые) и еще раз аккуратно перемешиваю. Даю салату немного постоять при комнатной температуре, чтобы вкусы соединились. Подаю теплым или комнатной температуры.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

Проверено редакцией
Читайте также
Сырные блинчики с укропом без лишней возни: простой домашний рецепт для сытного завтрака или перекуса в любое время дня
Общество
Сырные блинчики с укропом без лишней возни: простой домашний рецепт для сытного завтрака или перекуса в любое время дня
Манка без комочков и слез: простой кухонный трюк, благодаря которому каша получается нежной, как десерт из кафе
Общество
Манка без комочков и слез: простой кухонный трюк, благодаря которому каша получается нежной, как десерт из кафе
Финский блин без возни и переворачиваний: рецепт на Масленицу из духовки — пышно и красиво
Общество
Финский блин без возни и переворачиваний: рецепт на Масленицу из духовки — пышно и красиво
Все, кто «фукал» — облизали тарелки: салат «Снежная королева» — необычный и очень вкусный
Общество
Все, кто «фукал» — облизали тарелки: салат «Снежная королева» — необычный и очень вкусный
Мгновенный салат «Гость на пороге» с яйцами, крабовыми палочками и корейской морковью — беспроигрышный рецепт
Общество
Мгновенный салат «Гость на пороге» с яйцами, крабовыми палочками и корейской морковью — беспроигрышный рецепт
еда
рецепты
крабовые палочки
салаты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Погода встала на сторону России в ходе битвы за Зеленое
Полиция задержала владельца сауны в Прокопьевске и его брата
Опубликованы десятки фото людей без одежды по делу Эпштейна
Онколог рассказал, в каких органах развиваются самые агрессивные типы рака
«Животный страх»: рассекречен доклад о настроениях немцев под Сталинградом
Hyundai Motor не стала выкупать бывший завод в России
Трамп посчитал неуместным перенос штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка
Правительство России решило повысить окладную часть зарплаты учителей
Эксперт раскрыла главное оружие будущих войн
Заслуженный работник образования ответил, могут ли в России отменить ЕГЭ
Провал в «Динамо», конфликт с Дзюбой, пять детей: как живет Валерий Карпин
На Солнце за одни сутки зафиксированы десятки мощных вспышек
Частный дом вспыхнул в результате атаки дронов ВСУ в Старом Осколе
Ловушка для ВСУ и плацдарм для наступления: успехи ВС РФ к утру 2 февраля
Мошенники могут отправлять россиянам сообщения с кешбэком за покупки
Очевидцы сообщили о серии мощных взрывов над Старым Осколом
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 2 февраля
Назван самый опасный, но популярный строительный материал
Названы три вируса, способные устроить новую мировую эпидемию
В Кировской области организовали резервные поезда после схода вагонов
Дальше
Самое популярное
Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово
Семья и жизнь

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день
Семья и жизнь

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.