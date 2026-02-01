Зимняя Олимпиада — 2026
01 февраля 2026 в 16:04

Манка без комочков и слез: простой кухонный трюк, благодаря которому каша получается нежной, как десерт из кафе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Манная каша у многих вызывает воспоминания из детства, и не самые приятные. А зря, ведь при правильном подходе она превращается в нежный, ароматный завтрак, который с удовольствием едят и дети, и взрослые. Делюсь проверенными хитростями, которые всегда выручают меня на кухне.

Главный секрет — немного молока даже при диетическом варианте. Идеальная пропорция жидкости 3:1, где большая часть — вода. Так каша получается с мягким сливочным вкусом. Важно соблюдать и точные пропорции крупы: на 1 л жидкости берут 6 ст. л. манки, тогда консистенция будет кремовой. Манную крупу нужно всыпать тонкой струйкой в кипящее молоко, постоянно помешивая, — это избавит от комочков.

Соль и сахар добавляют сразу после закипания, а масло — только в самом конце. Чтобы каша не подгорела, кастрюлю заранее ополаскивают холодной водой или кладут на дно пару кубиков льда. Варят манку не дольше 5–7 минут, затем снимают с огня и слегка взбивают венчиком с маслом.

Ранее сообщалось, что крабовые палочки часто используют в салатах в сыром виде, но есть хитрость, которая сделает блюдо куда интереснее. Если слегка обжарить этот привычный ингредиент, он приобретет насыщенный вкус и приятную текстуру.

Проверено редакцией
Марина Макарова
М. Макарова
