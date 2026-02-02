Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 07:45

АКРА спрогнозировало рост экономики России к 2027 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Рост экономики России к 2027 году восстановится, сообщило рейтинговое агентство АКРА в прогнозе на 2026–2028 годы. Аналитики уточнили, что показатели вырастут до 1–1,5% после увеличения ВВП приблизительно на 0,8% в 2025 году и на 0,8–1,4% в 2026-м, передает РБК.

Также агентство отметило, что инфляция в годовом выражении в течение полутора лет достигнет показателя, близкого к целевому. При этом краткосрочные и долгосрочные процентные ставки будут снижаться в 2026–2027 годах (ключевая — до 9–10%). Рубль при этом ослабеет в 2026 году относительно мировых валют на 5–10% в среднегодовом выражении, но будет волатильным в течение года.

Ранее Минфин России разработал комплекс мер для легализации экономики и направил их на рассмотрение в правительство РФ. О каких конкретно мерах идет речь, пока неизвестно.

Тем временем премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой ВЭБ Игорем Шуваловым высказал мнение, что в России важно добиваться экономики предложения и высоких зарплат, в стране должны появляться «прорывные разработки». Российский премьер также призвал активно внедрять инновации в повседневную жизнь. Новые разработки, добавил он, нужны и в сфере производства, в сфере услуг, в здравоохранении и системе государственного управления. Мишустин подчеркнул, что Россия должна продвигаться вперед, несмотря на внешнее давление.

экономика
Россия
прогнозы
ВВП
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам назвали норму рабочих часов в феврале
«Никуда не годится»: Медведев разнес США за аргументацию по захвату Мадуро
«Кормовая база»: Медведев о роли Британии в поддержке нацистов на Украине
Медведев ответил, стоит ли Гренландии переживать из-за России и Китая
«Мы же не сумасшедшие»: Медведев об отношении РФ к глобальному конфликту
«Примитивная русофобия»: Медведев объяснил политику Британии в отношении РФ
«Серьезный вызов»: Медведев ответил, кому угрожает ситуация с Гренландией
«ЕС извинится перед РФ»: Медведев дал «невероятный» прогноз на 2026 год
ВС России уничтожили два состава с бойцами ВСУ в Сумской области
В Китае высоко оценили тонкий ход Путина в отношении Запада
Медведев заявил о небывалом риске начала мировой войны
На Западе отметили отчаяние Зеленского на переговорах с Россией и США
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 2 февраля: инфографика
Психолог объяснила, как избежать ненависти старших детей к младшим в семье
Раскрыты причины гибели подростка в выставочном танке в Якутске
В России выявили фальшивые домовые чаты для кражи данных на «Госуслугах»
Хитрый прием Зеленского и страх бойцов ВСУ: новости СВО к утру 2 февраля
Более 30 БПЛА устроили массированный налет на Россию ночью
Два жителя Белгородской области погибли при атаке ВСУ
ВСУ уличили в попытке не дать солдатам попасть в плен
Дальше
Самое популярное
Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово
Семья и жизнь

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день
Семья и жизнь

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.