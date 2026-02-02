АКРА спрогнозировало рост экономики России к 2027 году

Рост экономики России к 2027 году восстановится, сообщило рейтинговое агентство АКРА в прогнозе на 2026–2028 годы. Аналитики уточнили, что показатели вырастут до 1–1,5% после увеличения ВВП приблизительно на 0,8% в 2025 году и на 0,8–1,4% в 2026-м, передает РБК.

Также агентство отметило, что инфляция в годовом выражении в течение полутора лет достигнет показателя, близкого к целевому. При этом краткосрочные и долгосрочные процентные ставки будут снижаться в 2026–2027 годах (ключевая — до 9–10%). Рубль при этом ослабеет в 2026 году относительно мировых валют на 5–10% в среднегодовом выражении, но будет волатильным в течение года.

Ранее Минфин России разработал комплекс мер для легализации экономики и направил их на рассмотрение в правительство РФ. О каких конкретно мерах идет речь, пока неизвестно.

Тем временем премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой ВЭБ Игорем Шуваловым высказал мнение, что в России важно добиваться экономики предложения и высоких зарплат, в стране должны появляться «прорывные разработки». Российский премьер также призвал активно внедрять инновации в повседневную жизнь. Новые разработки, добавил он, нужны и в сфере производства, в сфере услуг, в здравоохранении и системе государственного управления. Мишустин подчеркнул, что Россия должна продвигаться вперед, несмотря на внешнее давление.