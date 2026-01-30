Зимняя Олимпиада — 2026
30 января 2026 в 19:14

Минфин намерен обелить экономику России

Минфин России передал в правительство план по легализации экономики

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Минфин России разработал комплекс мер для легализации экономики и направил их на рассмотрение в правительство РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. О каких конкретно мерах идет речь – неизвестно.

Министерством в рамках плана по обелению экономики подготовлены различные меры, которые переданы для проработки в аппарат правительства, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Минфин предлагает ограничить сумму, вносимую физлицами на свой счет через банкоматы или другие технические устройства, до 1 млн рублей в месяц. Соответствующая инициатива уже направлена на согласование в ЦБ и Росфинмониторинг.

До этого руководитель фракции «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов выразил мнение, что в России необходимо до 50% повысить налог на прибыль для букмекеров и игорных заведений вместо легализации онлайн-казино. По его словам, данное нововведение поможет пополнить государственный бюджет и не приведет к росту лудоманов. Незадолго до этого министр финансов Антон Силуанов предложил легализацию онлайн-казино президенту Владимиру Путину.

