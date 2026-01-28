Мишустин раскрыл, какой видит российскую экономику Мишустин призвал добиваться экономики предложения и высоких зарплат в России

В России важно добиваться экономики предложения и высоких зарплат, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой ВЭБ Игорем Шуваловым. По его словам, которые приводит РИА Новости, в стране должны появляться «прорывные разработки».

И очень важно также заниматься экономикой предложения, в целом технологическим суверенитетом. Добиваться экономики высоких зарплат, — отметил Мишустин.

Российский премьер также призвал активно внедрять инновации в повседневную жизнь. Новые разработки, добавил он, нужны и в сфере производства, в сфере услуг, в здравоохранении и государственного управления. Мишустин подчеркнул, что Россия должна продвигаться вперед, несмотря на внешнее давление.

Ранее премьер отмечал, что в России приняты меры для поддержки отечественных разработчиков. Во время стратегической сессии о развитии сферы интеллектуальной собственности он обращал внимание, что в стране реализуют дорожные карты по изменению делового климата, а также воплощают в жизнь национальные модели ведения бизнеса.