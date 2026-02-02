Зимняя Олимпиада — 2026
Российский голкипер побил американского коллегу в матче НХЛ

Голкипер Василевский побил американца Свеймана во время матча НХЛ

Андрей Василевский Андрей Василевский Фото: Frank Gunn/Keystone Press Agency/Global Look Press
Голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский поучаствовал в драке во время игры с «Бостоном». Он вступил в рукопашную схватку с коллегой из «Бостона» Джереми Свейманом и повалил оппонента на лед.

Драка, как видно на видео, опубликованной пресс-службой НХЛ, получилась короткой, но зрелищной. Противники, отбросив на лед клюшки и сбросив шлемы, обменялись несколькими резкими ударами, после чего их разняли. При этом в конце потасовки Василевский придержал оппонента, не дав ему удариться головой о лед.

Ранее российский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин вступил в драку в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Нью-Джерси Дэвилз», защищая лидера команды канадца Коннора Макдэвида. Джонатан Ковачевич жестко провел силовой прием против капитана команды «Ойлерз» Макдэвида. Подколзин сразу же бросился в драку, сняв перчатки. Короткая схватка завершилась пятью минутами штрафа для обоих хоккеистов, причем россиянин получил дополнительные 2 минуты и 10 минут штрафа за инициацию конфликта.

До этого гол капитана и нападающего клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина помог команде обыграть «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в ночь на 10 января. Противостояние прошло на льду «Юнайтед-центр» в Чикаго (США) и завершилось со счетом 5:1 в пользу гостей.

