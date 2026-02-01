Зимняя Олимпиада — 2026
Все, кто «фукал» — облизали тарелки: салат «Снежная королева» — необычный и очень вкусный

Этот салат часто вызывает сомнения с первого взгляда, но ровно до первой вилки. Нежный, сочный, с неожиданным сочетанием ингредиентов — «Снежная королева» уверенно становится хитом на любом столе. В итоге получается слоеный салат с мягкой текстурой, легкой кислинкой яблока, сливочными нотами сырков и приятным хрустом орехов — тот самый случай, когда добавки просят даже те, кто говорил «фу, не сочетается».

Ингредиенты: ветчина — 200 г, крабовые палочки — 250 г, плавленые сырки — 2 шт., репчатый лук — 1 шт., яйца — 6 шт., кисло-сладкое яблоко — 1 шт., майонез — около 350 г, арахис — 100 г, соль и перец — по желанию. Для маринада: сахар — 1 ч. л., соль — 1/2 ч. л., вода — 2 ст. л., уксус — 2 ст. л.

Лук мелко нарезаем, смешиваем с сахаром, солью, водой и уксусом и оставляем мариноваться на 10–15 минут. Крабовые палочки и ветчину нарезаем мелким кубиком. Яйца отвариваем, очищаем и разделяем: белки натираем на крупной терке, желтки — на мелкой. Плавленые сырки заранее подмораживаем и натираем крупно. Салат выкладываем слоями: сначала плавленые сырки, смазываем майонезом, затем желтки и снова тонкий слой майонеза. Далее выкладываем отжатый маринованный лук, сверху — крабовые палочки с майонезом. Яблоко очищаем, натираем крупно и распределяем следующим слоем, затем идет ветчина с майонезом. Обжаренный арахис измельчаем и посыпаем поверх. Завершаем белками: одну половину смешиваем с майонезом и выкладываем, второй половиной аккуратно посыпаем салат сверху.

Ранее мы делились рецептом салата «Турбо» с пекинкой. 10 минут, и ничего варить не надо — настоящая палочка-выручалочка.

