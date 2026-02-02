Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 06:47

Правительство России решило повысить окладную часть зарплаты учителей

Правительство РФ порекомендовало увеличить оклад учителей до 70% от зарплаты

Фото: Vladimir Melnikov/Russian Look/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Правительство России совместно с работодателями и профсоюзами порекомендовало установить окладную часть заработной платы педагогов на уровне 70% от общего дохода, передает РИА Новости. Отмечается, что такое решение направлено на повышение престижа и привлекательности профессии учителя.

Оно также должно сократить разрыв в оплате труда и способствовать развитию кадров в сфере образования, отметили в источнике. Также для уже работающих специалистов необходимо актуализировать структуру зарплаты по этим правилам.

Ранее сообщалось, что почти половина россиян рассчитывает на увеличение зарплаты в первом полугодии 2026 года. Среди причин надежды на повышение — высокое качество работы. При этом лишь 10% респондентов получили конкретные обещания от начальства. Согласно исследованию, некоторые связывают свои ожидания с карьерным ростом или ежегодным повышением зарплаты.

До этого выяснилось, что в 2026 году ожидается существенный рост заработных плат в ряде ключевых и высокотехнологичных отраслей. Доходы специалистов могут увеличиться на 10–20% и более. Специалисты связывают эту тенденцию с растущим спросом на квалифицированные кадры в данных инновационных секторах.

учителя
зарплаты
педагоги
оклады
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Погода встала на сторону России в ходе битвы за Зеленое
Полиция задержала владельца сауны в Прокопьевске и его брата
Опубликованы десятки фото людей без одежды по делу Эпштейна
Онколог рассказал, в каких органах развиваются самые агрессивные типы рака
«Животный страх»: рассекречен доклад о настроениях немцев под Сталинградом
Hyundai Motor не стала выкупать бывший завод в России
Трамп посчитал неуместным перенос штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка
Правительство России решило повысить окладную часть зарплаты учителей
Эксперт раскрыла главное оружие будущих войн
Заслуженный работник образования ответил, могут ли в России отменить ЕГЭ
Провал в «Динамо», конфликт с Дзюбой, пять детей: как живет Валерий Карпин
На Солнце за одни сутки зафиксированы десятки мощных вспышек
Частный дом вспыхнул в результате атаки дронов ВСУ в Старом Осколе
Ловушка для ВСУ и плацдарм для наступления: успехи ВС РФ к утру 2 февраля
Мошенники могут отправлять россиянам сообщения с кешбэком за покупки
Очевидцы сообщили о серии мощных взрывов над Старым Осколом
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 2 февраля
Назван самый опасный, но популярный строительный материал
Названы три вируса, способные устроить новую мировую эпидемию
В Кировской области организовали резервные поезда после схода вагонов
Дальше
Самое популярное
Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово
Семья и жизнь

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день
Семья и жизнь

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.