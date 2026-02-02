Правительство России решило повысить окладную часть зарплаты учителей

Правительство России совместно с работодателями и профсоюзами порекомендовало установить окладную часть заработной платы педагогов на уровне 70% от общего дохода, передает РИА Новости. Отмечается, что такое решение направлено на повышение престижа и привлекательности профессии учителя.

Оно также должно сократить разрыв в оплате труда и способствовать развитию кадров в сфере образования, отметили в источнике. Также для уже работающих специалистов необходимо актуализировать структуру зарплаты по этим правилам.

Ранее сообщалось, что почти половина россиян рассчитывает на увеличение зарплаты в первом полугодии 2026 года. Среди причин надежды на повышение — высокое качество работы. При этом лишь 10% респондентов получили конкретные обещания от начальства. Согласно исследованию, некоторые связывают свои ожидания с карьерным ростом или ежегодным повышением зарплаты.

До этого выяснилось, что в 2026 году ожидается существенный рост заработных плат в ряде ключевых и высокотехнологичных отраслей. Доходы специалистов могут увеличиться на 10–20% и более. Специалисты связывают эту тенденцию с растущим спросом на квалифицированные кадры в данных инновационных секторах.