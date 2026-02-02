Зимняя Олимпиада — 2026
Посадите весной — и все лето ваш сад в сапфировых каплях! Многолетник-чудо: и для альпинария, и для лужайки, и для пруда

Фото: D-NEWS.ru
Посадите весной — и все лето ваш сад в сапфировых каплях! Неприхотливая сцилла создает это волшебство, рассеивая по земле яркие островки самого чистого, пронзительного синего цвета. Ее миниатюрные, словно фарфоровые, колокольчики, собранные в изящные кисти, действительно похожи на рассыпанные самоцветы. Это одно из тех растений, которое, поселившись в саду однажды, становится его неотъемлемой и желанной частью на долгие годы, требуя взамен лишь немного солнца и обычной садовой земли. Сцилла великолепно натурализуется, самостоятельно разрастаясь и образуя под деревьями или на лужайке живые, дышащие ковры, которые с каждым сезоном становятся только пышнее и эффектнее. Ее раннее и продолжительное цветение делает ее бесценной для любого ландшафта: в альпинарии она оживляет каменистую кладку, на лугу создает иллюзию лесной поляны, а в приствольных кругах деревьев добавляет тот самый завершающий штрих, превращая обычный уголок в место с историей и настроением. Это идеальный многолетник для тех, кто ценит в растениях не только красоту, но и характер, способный преобразить пространство с минимальным участием садовода.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Мария Левицкая
М. Левицкая
