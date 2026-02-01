Посадите весной — и все лето ваш сад в персиковых шапках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Ирис «джун роуз» — это воплощение нежного летнего рассвета в вашем саду. Его крупные, изысканные цветы, окрашенные в теплые персиково-розовые и медовые оттенки, действительно кажутся светящимися изнутри. Этот сорт привносит в цветник удивительное ощущение тепла, уюта и безмятежности, идеально вписываясь как в романтичные композиции в пастельных тонах, так и становясь ярким акцентом среди сочной зелени.

Главное достоинство этого многолетника, помимо его бесспорной красоты, — поразительная неприхотливость. Он обладает силой и выносливостью, свойственной всем бородатым ирисам. Предпочитает солнечные, хорошо прогреваемые места с дренированной почвой, где его корневище не будет страдать от сырости. Посадив его один раз, вы на многие годы обеспечите себе стабильное и эффектное цветение в начале лета. Растение не требует сложного ухода: достаточно периодического деления разросшихся кустов и легкого укрытия в малоснежные зимы в регионах с суровым климатом.

Этот ирис великолепно смотрится в групповых посадках, создавая живописные пятна, наполненные светом. Он прекрасно сочетается с дельфиниумами, люпинами и пионами, образуя гармоничные и долгоиграющие композиции. Ирис «джун роуз» — это идеальный выбор для садовода, который мечтает о максимальной декоративности при минимальных затратах сил. Он станет одним из первых претендентов на место в солнечном цветнике, ежегодно даря свой сияющий, «сотканный из света» цвет.

