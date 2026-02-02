Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 10:39

«Повесят»: Медведев предрек Зеленскому незавидную судьбу

Медведев: Зеленский лишится поддержки Запада или будет повешен нацистами

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский крайне болезненно относится к вопросам о территориях, поскольку в случае достижения мирного соглашения его могут физически устранить собственные радикалы, а при отсутствии договороспособности он лишится поддержки Запада, выразил мнение зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo. По его словам, украинский лидер отлично осознает это.

Он (Зеленский — NEWS.ru) это прекрасно понимает. <...> Нацисты его придут и просто повесят, если что-то такое произойдет, — предположил Медведев.

Ранее он заявил, что преступления войны, совершенные против России, не имеют срока давности. Замглавы Совбеза акцентировал, что данное правило основано на ратифицированной международной конвенции и должно быть понятно каждому противнику.

Кроме того, Медведев обвинил власти Великобритании в поддержке «киевского неонацистского режима». Политик заявил, что русофобская линия Лондона служит «кормовой базой», из которой украинское правительство черпает силы.

Дмитрий Медведев
Владимир Зеленский
Украина
Запад
нацисты
