«Повесят»: Медведев предрек Зеленскому незавидную судьбу

Президент Украины Владимир Зеленский крайне болезненно относится к вопросам о территориях, поскольку в случае достижения мирного соглашения его могут физически устранить собственные радикалы, а при отсутствии договороспособности он лишится поддержки Запада, выразил мнение зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo. По его словам, украинский лидер отлично осознает это.

Он (Зеленский — NEWS.ru) это прекрасно понимает. <...> Нацисты его придут и просто повесят, если что-то такое произойдет, — предположил Медведев.

Ранее он заявил, что преступления войны, совершенные против России, не имеют срока давности. Замглавы Совбеза акцентировал, что данное правило основано на ратифицированной международной конвенции и должно быть понятно каждому противнику.

Кроме того, Медведев обвинил власти Великобритании в поддержке «киевского неонацистского режима». Политик заявил, что русофобская линия Лондона служит «кормовой базой», из которой украинское правительство черпает силы.