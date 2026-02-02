Медведев сделал жесткое предупреждение военным преступникам

Для военных преступлений, совершенных против России, нет срока давности, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo. Он подчеркнул, что это правовая норма, вытекающая из международной конвенции, которую страна ратифицировала, и она должна быть ясна всем противникам.

Для нас преступления, совершенные против нашей страны, военные преступления, срока давности не имеют. Это должны понимать все, кто в настоящий момент ведет с нами вооруженную борьбу, кто выступает на стороне нашего нынешнего врага, — сказал зампредседателя Совбеза.

Ранее Медведев заявил о полной преемственности между Великой Отечественной войной и специальной военной операцией, видя ее в задаче защиты Отечества и близких. Политик отметил, что очевидцы сегодняшних событий, разумеется, не жили в ту пору, но ключевая цель остается неизменной.

Кроме того, он призвал уже сейчас продумывать будущее после завершения специальной военной операции. Замглавы Совбеза указал на необходимость предотвращения новых конфликтов и особо отметил важность фактора военной победы для страны.