02 февраля 2026 в 03:46

Пока все сажают бархатцы и петунии, выбираю этот цветок: обожает солнце и засуху

Фото: D-NEWS.ru
Пока все сажают бархатцы и петунии, выбираю гайлардию. Эта солнечная красавица с невероятно выносливым характером поражает воображение. Это не просто цветок, а настоящее пламенное шоу, которое длится с июня до снега.

Ее огромные, до 12 сантиметров в диаметре, соцветия-«ромашки» окрашены в потрясающую гамму: от ярко-желтого через огненно-оранжевый до насыщенно-бордового, часто в одном цветке сочетаются два или три оттенка, создавая эффект живого костра.

Но главное волшебство гайлардии — в ее абсолютной неприхотливости. Она обожает солнце и засуху, чем жарче и суше лето, тем ярче и пышнее она цветет. Ей не нужны частые поливы, подкормки или плодородная почва — она идеальна для дачников выходного дня. Просто посадите рассаду на солнечное место, и она будет неустанно распускать десятки новых бутонов, привлекая в сад бабочек.

Ранее был назван цветок-сердечко для темных углов: этот многолетник распустится там, где пасмурно даже днем.

Проверено редакцией
