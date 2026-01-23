Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Цветок-сердечко для темных углов: этот многолетник распустится там, где пасмурно даже днем

Фото: D-NEWS.ru
Если вы ищете растение, способное расцвести в условиях минимального освещения, то идеальным выбором станет дицентра — красивый цветок-сердечко для темных углов. Этот многолетник распустится там, где пасмурно даже днем.

Дицентра — настоящий любимец тени, который украсит самые укромные участки вашего сада. Ее цветение — это зрелище, покоряющее своей нежностью и оригинальностью. В конце весны или начале лета на дугообразно поникающих цветоносах появляются цветки уникальной формы, напоминающие маленькие розовые, белые или красноватые сердечки с капелькой внизу. Цветение продолжается несколько недель, а изящная ажурная листва сохраняет декоративность и после его окончания.

Это многолетнее растение, которое с годами становится только пышнее. Для посадки дицентры выберите место с глубокой тенью под кронами деревьев. Ей необходима плодородная, рыхлая и хорошо дренированная почва, так как она любит влагу, но не переносит застоя воды у корней. Уход за ней прост: достаточно умеренного полива в засушливые периоды и мульчирования почвы для сохранения влаги.

Ранее были названы растения, с которыми дача зацветет за 2 месяца: сеют прямо в грунт.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
Д. Иванова
