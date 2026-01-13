Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 22:32

С этими растениями дача зацветет за 2 месяца: сеют прямо в грунт — дальше они справляются сами

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Если вам нужно быстро засадить дачу цветами и уже в этом сезоне получить пышный цветущий сад, выбирайте однолетники-спринтеры. Эти растения проходят полный цикл от семени до цветения за 2 месяца.

Чемпионом по скорости роста и эффектности считается космея. Ее семена сеют прямо в грунт в мае, и уже через 6–8 недель вы получите ажурные, воздушные кусты высотой до метра, усыпанные яркими «ромашками» розового, белого и малинового цвета. Она растет на любой, даже бедной почве. Не менее быстро растет календула (ноготки) — ее всходы появляются уже через неделю, а первые оранжевые или желтые цветки распускаются примерно через 40–50 дней.

Для создания яркого бордюра идеальна настурция. А если нужны высокие пышные заросли, выбирайте подсолнечник декоративный или быстрорастущие сорта бархатцев («Гавайи», «Антигуа»), которые зацветают через 45–50 дней после посева. Все эти цветы не требуют рассады, их сеют прямо в прогретую землю на солнечное место, поливают в засуху, а дальше они справляются сами. С ними дача зацветет за 2 месяца.

Ранее были названы цветы для посева в марте: притопчите снег и прямо на его поверхности разбросайте семена.

