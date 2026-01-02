Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 05:46

Цветы для посева в марте: притопчите снег и прямо на его поверхность разбросайте семена

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Март — идеальное время для необычного садового эксперимента под названием «зимний посев», когда семена высевают не в теплый грунт, а прямо на снег или в промерзшую землю.

Этот метод, имитирующий естественный цикл природы, особенно эффективен для холодостойких однолетников и многолетников, чьим семенам для прорастания необходима стратификация — период холода и влаги. Среди лучших кандидатов для такого мартовского «посева в снег» — яркие однолетники: алиссум, календула, василек, космея, эшшольция, иберис и львиный зев, а также многолетники: аквилегия, дельфиниум, колокольчики, гвоздика травянка и тысячелистник.

Технология проста: выберите солнечное, защищенное от ветра место, притопчите снег и прямо на его поверхность разбросайте семена. С приходом тепла снег растает, втянув семена в грунт на нужную глубину, а естественные циклы заморозков и оттепелей размягчат твердую оболочку семян, стимулируя дружные и крепкие всходы. Такие растения, прошедшие естественный отбор, будут более закаленными, устойчивыми к болезням.

Ранее был назван цветок, который вырастет, несмотря ни на что: чем меньше ухаживаешь, тем пышнее цветет.

Проверено редакцией
цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России хотят усилить ответственность за наем нелегальных мигрантов
Идеальный завтрак: «Сырные спирали» — 20 минут, и гора выпечки готова!
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 2 января
Россиянам рассказали, о чем нужно молиться Матроне Московской
Сожгли 26 блиндажей и две бронемашины ВСУ: успехи ВС РФ к утру 2 января
ВС РФ сожгли две бронемашины ВСУ у Красноармейска
Желудок придет в норму: средство от похмелья — холодный суп с кефиром
Установлены личности семи погибших в результате атаки ВСУ в Хорлах
Артиллеристы ВС РФ обратили в пыль опорные пункты ВСУ у Гуляйполя
Российские военные разнесли в щепки 42 пункта управления дронами ВСУ
Южная группировка разгромила 26 блиндажей ВСУ за сутки
Посол России высказался о контроле Сербии за покупателями продукции ВПК
К чему снится больница: предупреждение или исцеление?
Названа валюта, которая подорожала по отношению к доллару больше всего.
«Полностью кривым»: на Западе заметили странную деталь во время речи Стубба о России
«Тщетно и опасно»: в США раскрыли опасность сделки между Трампом и Зеленским
Мадуро рассказал, сколько раз говорил с Трампом
СК начал проверку после гибели пяти человек при пожаре в Якутии
Стало известно, когда встретятся главы МИД G20
Россия потребовала от УВКПЧ ООН осуждения атаки ВСУ в Хорлах
Дальше
Самое популярное
Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря
Россия

Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря

Оливье больше не нужен — готовлю «Дамский каприз»: сытный и изысканный салат с курицей и черносливом
Общество

Оливье больше не нужен — готовлю «Дамский каприз»: сытный и изысканный салат с курицей и черносливом

Лучший новогодний фуршет! 12 лучших закусок на скорую руку
Семья и жизнь

Лучший новогодний фуршет! 12 лучших закусок на скорую руку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.