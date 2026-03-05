Зимняя Олимпиада — 2026
Что бы я ни сажала на участке, все гибло, пока я не нашла этот цветок: не поливать, не подкармливать, только любоваться

Фото: D-NEWS.ru
Что бы я ни сажала на участке, все гибло, пока я не нашла этот цветок: бадан — восхитительно красивый многолетник, который обожает тень и прощает все мои редкие визиты на дачу. Это гениально простое и невероятно эффектное растение, идеальное для тенистых уголков сада, где другие культуры чахнут. Его необычность в том, что он декоративен с ранней весны до поздней осени: сначала радует шапками нежных колокольчатых цветов, а к осени его крупные листья окрашиваются в насыщенный багрянец. Получается обалденная картина: плотные, аккуратные кустики с мощными стеблями, которые не требуют ни регулярного полива, ни сложного ухода. Бадан выживает там, где другие сдаются, и при этом выглядит роскошно весь сезон.

Для посадки вам понадобится: готовый саженец бадана (выращивание из семян слишком хлопотно для новичка), место в полутени или тени (под деревьями или с северной стороны построек), рыхлая, питательная почва. Посадите корневище на глубину около 2–3 см, хорошо полейте и замульчируйте. В дальнейшем поливайте только в сильную засуху. Бадан не требует укрытия на зиму и практически не болеет. Он идеально смотрится в миксбордерах, рокариях и как почвопокровное растение.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

Проверено редакцией
