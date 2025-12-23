Чем меньше за ним ухаживаешь, тем пышнее цветет: этот цветок вырастет, несмотря ни на что

Этот цветок вырастет, несмотря ни на что! Он поражает своей феноменальной живучестью и обильным безостановочным цветением. Речь идет об эшшольции калифорнийской.

Этот однолетник обладает поистине железным характером — чем меньше за ним ухаживаешь, тем пышнее цветет. Он абсолютно засухоустойчив, не боится бедных песчаных почв, проливных дождей и даже легких заморозков. Эшшольция прекрасно размножается самосевом: посеяв ее однажды, вы будете встречать ее яркие «чашечки» на одном и том же месте годами.

Ее цветение длится с июня до поздней осени, каждый цветок живет недолго, но ему на смену тут же раскрываются десятки новых, создавая сплошной цветущий ковер в солнечных оттенках желтого, оранжевого, розового и красного. Ей не нужны поливы, подкормки и особый уход — только максимальное количество солнца.

