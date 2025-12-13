Одинаково роскошно цветет как в глухой тени, так и на палящем солнце: многолетник-сказка

Найден идеальный цветок-универсал, который одинаково роскошно цветет как в глухой тени, так и на палящем солнце, — это астильба. Этот многолетник-сказка обладает способностью адаптироваться к любым световым условиям.

С июня по август астильба украшает сад своими пушистыми метельчатыми соцветиями всех оттенков розового, красного, сиреневого и белого. Главный секрет ее успеха — любовь к влаге. На солнечном месте ей потребуется более частый полив, а в тени у корней дольше сохраняется влага. Астильба образует аккуратные, не расползающиеся кусты, которые с каждым годом становятся только пышнее.

Она морозостойка, не болеет и не требует сложного ухода. Посадите астильбу там, где другие растения отказываются цвести, — под кронами деревьев, с северной стороны дома или на открытой клумбе — и она везде создаст эффектное, долгоцветущее пятно, наполняя сад ажурной красотой и изяществом.

