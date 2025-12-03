Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 09:32

Многолетник, который приживается даже в снегу: зацветет первым на участке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Примула — удивительный многолетник, который обладает уникальной способностью приживаться даже в снегу. Ее главные преимущества — морозоустойчивость, раннее цветение сразу после схода снега и разнообразие ярких окрасок.

Для посадки в подмерзшую землю разгребите снег до грунта, сделайте лунки, посадите кустики с развитой корневой системой, прикройте корни торфом и замульчируйте хвойными ветками. Примула прекрасно адаптируется к холодной почве и весной тронется в рост одной из первых.

Этот цветок не боится весенних заморозков, цветет 2–3 месяца, легко размножается делением куста и украшает сад, когда другие растения только просыпаются. Она зацветет первой на участке! Неприхотливая примула идеальна для занятых дачников — посадите ее один раз, и она будет радовать вас годами, оживляя участок после зимы своими жизнерадостными цветами всех оттенков радуги!

Ранее были названы многолетники, которые можно сажать прямо в снег: просто воткните семена.

