24 ноября 2025 в 05:46

Многолетники, которые можно сажать прямо в снег: просто воткните семена

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Существует удивительный метод посева, который позволяет вырастить цветы с минимальными усилиями, и он идеально подходит для ряда многолетников. Речь идет о подзимнем посеве, а его крайняя степень — посадка прямо в снег в январе или феврале.

Этот способ имитирует естественный цикл природы, когда семена падают на землю и зимуют под снежным покровом. Идеальные кандидаты для такой посадки — лаванда, дельфиниум, аквилегия (водосбор), примула и гвоздика. Просто возьмите семена и воткните их прямо в уплотненный снег на заранее подготовленной с осени грядке. Таяние снега затянет семена в землю на нужную глубину, обеспечит им необходимую влагу, и пройдет естественная стратификация — обработка холодом, без которой многие культуры просто не прорастут.

Весной вы получите дружные и закаленные всходы, которые превратятся в крепкие и выносливые растения, не боящиеся капризов погоды. Это самый простой путь к шикарному саду.

Ранее было названо растение для создания арок и живых изгородей: покрывается цветами с яблочным ароматом.

Дарья Иванова
Д. Иванова
