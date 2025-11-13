Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Плетистая лиана для создания арок и живых изгородей: покрывается цветами с яблочным ароматом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Плетистая роза Вартбург — это старинный сорт с невероятно обильным и ранним цветением, когда мощные побеги длиной до 3–4 метров полностью покрываются каскадами махровых цветов с тонким яблочным ароматом.

Эта роза образует настоящие цветущие водопады. Дачники ценят Вартбург за исключительную устойчивость к болезням, особенно к мучнистой росе, которая часто поражает другие плетистые розы. Она хорошо зимует под легким укрытием, быстро восстанавливается после подмерзания и сохраняет декоративность до 5–6 лет без омолаживающей обрезки.

При этом сорт не требует сложного ухода — достаточно регулярного полива и ежегодной подкормки весной. Эта плетистая лиана идеальна для создания цветущих арок, колонн и живых изгородей, которые становятся главным украшением сада с конца мая до середины июля, а при правильном уходе радуют повторной волной цветения в конце лета.

