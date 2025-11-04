Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 06:46

С рассадой больше не мучаюсь — сею этот цветок прямо в грунт и любуюсь все лето

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

С рассадой больше не мучаюсь, сею этот цветок и любуюсь все лето. Гацания — идеальное решение для тех, кто хочет иметь роскошный сад без лишних хлопот.

Главное преимущество гацании в том, что ее можно смело высевать прямо в грунт в мае, и она быстро порадует всходами. Гацания невероятно засухоустойчива и обожает солнце, цветя даже на самой бедной почве. Особенно вас порадует ее фантастическое разнообразие расцветок и продолжительное цветение, которое не прекращается до первых морозов.

Жизнерадостные «солнышки» гацании украшают клумбы и отлично смотрятся в контейнерах, создавая настроение все лето без всяких усилий с вашей стороны. А еще они умеют закрываться на ночь и в пасмурную погоду, бережно сохраняя свою красоту.

Ранее были перечислены цветы, которые можно сеять в ноябре прямо в землю.

