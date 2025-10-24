Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 03:46

Ноябрь — идеальное время для посадки: просто рассыпьте семена этих цветов по земле и забудьте до весны

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ноябрь — идеальное время для посадки однолетников. Просто рассыпьте семена этих цветов по земле и забудьте до весны. Они отличаются крепким иммунитетом, раньше зацветают и лучше переносят весенние заморозки.

Смело сейте прямо по поверхности подмерзшей земли календулу, василек, эшшольцию, кларкию и маттиолу — эти неприхотливые цветы не требуют заделки в почву. Рассыпьте семена на подготовленное место, слегка припорошите землей или песком, и природа сделает все остальное. За зиму семена пройдут стратификацию, закалятся и дадут дружные всходы ранней весной.

Этот способ идеален для занятых дачников — вам не нужно возиться с рассадой, подсветкой и пикировкой. Главное — выбрать сухой день и посеять семена, когда установится стабильно холодная погода, чтобы они не проросли преждевременно. Уже в апреле — мае вы получите крепкие, закаленные растения, которые все лето будут радовать вас пышным цветением при минимальном уходе.

Ранее был назван многолетник «три в одном»: украсит сад, защитит от вредителей, привлечет пчел.

Разбросала семена и забыла. А она тебе — всё лето в цвету! Чудо-многолетник с розовыми шапками
Разбросала семена и забыла. А она тебе — всё лето в цвету! Чудо-многолетник с розовыми шапками
Посадите в октябре и забудьте до мая. Весной весь сад в абрикосовых неженках
Посадите в октябре и забудьте до мая. Весной весь сад в абрикосовых неженках
Не бойтесь заморозков. Этот цветок можно сеять даже в промерзшую землю в ноябре
Не бойтесь заморозков. Этот цветок можно сеять даже в промерзшую землю в ноябре
Ноябрьский посев — летний восторг! Этот красавец с цветами-бабочками подарит фейерверк красок
Ноябрьский посев — летний восторг! Этот красавец с цветами-бабочками подарит фейерверк красок
Россиянам рассказали, что грозит за снежные кучи рядом с дачным участком
Россиянам рассказали, что грозит за снежные кучи рядом с дачным участком
цветы
растения
дачи
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
