Многолетник «три в одном»: украсит сад, защитит от вредителей, привлечет пчел

Монарда — это уникальный цветок, сочетающий экзотическую красоту и полезные свойства. Посадите ее под зиму — и вы получите многолетник «три в одном»: украшение сада, защита от вредителей и привлечение пчел.

Главные преимущества монарды: крупные мохнатые соцветия ярких оттенков (красные, розовые, лиловые), которые цветут с июля по сентябрь; медоносные качества — растение привлекает пчел и бабочек.

Для подзимней посадки в октябре–ноябре посейте семена в промерзшую землю на глубину 1–2 см. Весной появятся дружные всходы, которые зацветут на следующий год. Монарда неприхотлива: растет на любых почвах, зимует без укрытия и не болеет, а ее ароматные листья отпугивают вредителей от соседних растений.

