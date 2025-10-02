Клуб «Валдай»
02 октября 2025 в 15:28

Посадите под зиму — и весной на даче увидите великолепный сад: раннецветущие растения

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чтобы весной вернуться на дачу и сразу увидеть цветущий сад, под зиму стоит посадить луковичные раннецветущие растения, которые пробуждаются одними из первых.

Идеальным выбором станут крокусы — нежные первоцветы, которые распускаются сразу после схода снега. В октябре–ноябре выберите солнечный участок с хорошо дренированной почвой, посадите луковицы на глубину 7-10 см на расстоянии 5-8 см друг от друга.

Дополните композицию другими раннецветущими растениями: мускари, которые создадут синие «реки» между крокусов; хионодоксами с звездчатыми цветами; и ранними тюльпанами, которые зацветут следом. Все эти культуры сажают одновременно — в лунки или траншеи, присыпая землей и мульчируя торфом.

Весной, как только солнце прогреет землю, ваш сад оживет: сначала появятся крокусы всех оттенков — от белоснежных до лиловых, затем синие мускари и нежные хионодоксы, а следом — тюльпаны. Такой многоуровневый цветник будет радовать цветением с марта по май. Посадите под зиму — и весной увидите великолепный сад.

Ранее был назван король октябрьской посадки: этот цветок растет сам — без подкормок, полива и укрытия.

