12 января 2026 в 11:32

Цветы, которые не дадут саду уснуть: будут украшать дачу яркими красками с лета до самых заморозков

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Чтобы любоваться цветами не только летом, но и осенью, посадите многолетники с продолжительным или поздним сроком цветения. Рассказываем, какие цветы не дадут саду уснуть.

Одним из лучших выборов станет рудбекия. Этот неприхотливый и солнечный многолетник начинает свое яркое шоу в июле и не сбавляет оборотов до глубокой осени, часто до ноября, украшая сад крупными желтыми, оранжевыми или красно-коричневыми «ромашками». Она устойчива к болезням и отлично вписывается в натуралистичные сады.

Для классического осеннего цветника идеально подходят многолетние астры, которые вспыхивают белыми, розовыми, сиреневыми и фиолетовыми красками именно в сентябре — октябре. Не менее эффектны пышные хризантемы, ставшие символом осени. А для переднего плана выбирайте очиток видный, чьи плотные соцветия меняют цвет к осени и привлекают бабочек. Все эти цветы будут украшать дачу яркими красками с лета до самых заморозков.

Ранее был назван цветок, который можно сеять прямо по снегу в марте для самого раннего цветения.

