Король октябрьской посадки: этот цветок растет сам — без подкормок, полива и укрытия

Пион молочноцветковый — король октябрьской посадки, который десятилетиями растет на одном месте, с каждым годом становясь пышнее и обильнее цветущим.

Он растет сам — без подкормок, полива (кроме экстремальной засухи) и укрытия на зиму. Преимущества пиона: морозостойкость, способность цвести даже в полутени, устойчивость к болезням и феноменальное долголетие (до 50 лет без пересадки!).

Посадка в октябре идеальна: выкопайте яму 60×60 см, добавьте ведро компоста, 200 г золы и 100 г суперфосфата. Разместите деленку с 3-5 почками так, чтобы почки были заглублены на 3-5 см, полейте и замульчируйте торфом. Весной пион тронется в рост, а в мае–июне распустит гигантские ароматные цветы диаметром до 20 см.

