12 января 2026 в 03:46

Цветок, который можно посадить в тающий снег в марте и получить яркую клумбу уже в июне

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Мечтаете о цветнике, который порадует яркими красками уже в самом начале лета, но не хотите долго ждать? Есть беспроигрышный вариант для нетерпеливых садоводов! Идеальным выбором может стать гвоздика травянка.

Этот цветок можно посадить в тающий снег в марте и получить яркую клумбу уже в июне. Он отличается феноменальной неприхотливостью и стойкостью. Его можно сеять весной под пленкой — прямо в грунт. Молодые сеянцы хорошо переносят прохладу и зацветают уже через несколько месяцев после посева, то есть к началу лета. Гвоздика травянка образует аккуратные пышные кустики, сплошь усыпанные небольшими, но очень яркими и изящными цветками.

Она отлично растет даже на бедных почвах и в каменистых садиках, любит солнце и засухоустойчива. Посадив ее в марте, вы всего за один сезон получите не только красивое цветение, но и долговечное морозостойкое растение, которое будет украшать ваш сад из года в год.

Ранее был назван многолетник, который отлично растет и цветет в тени.

Проверено редакцией
цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
