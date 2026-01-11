Выстоит в ливень и не сгорит на солнце: многолетник для непредсказуемого лета

В условиях непредсказуемого лета с чередованием палящего солнца и затяжных дождей прекрасно себя чувствует эхинацея пурпурная.

Этот многолетник обладает уникальной адаптивностью: его мощная, глубоко проникающая корневая система помогает пережить засуху, а крепкие прямостоячие стебли с жесткой структурой не полегают и не гниют даже в сильный дождь. Он выстоит в ливень и не сгорит на солнце. Не менее устойчива рудбекия, которая цветет ярко-желтыми «солнышками» с июля до самых заморозков. Она быстро разрастается, но не агрессивна, и так же, как эхинацея, не боится ни зноя, ни влаги.

Эти цветы нужно посадить на хорошо дренированное место (чтобы корни не вымокали в ливень) и на солнце. После этого они будут десятилетиями радовать вас пышным цветением, независимо от капризов природы.

