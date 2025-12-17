Цветок для вечной клумбы: один раз посадите и забудьте об уходе на десятилетия

Если вы мечтаете о растении, которое раз и навсегда поселится на вашей даче и каждое лето будет радовать буйным цветением, ваш выбор — лилейник (красоднев).

Это невероятно выносливый и долговечный многолетник, способный расти на одном месте десятки лет, лишь наращивая мощь и красоту. Его видовое разнообразие поражает: от скромных рыжих садовых «работяг» до изысканных гибридов с огромными махровыми цветами всех возможных расцветок. Лилейник абсолютно неприхотлив: он засухоустойчив, морозостоек, не боится болезней и вредителей, мирится с любой почвой, хотя предпочитает солнце.

Каждый цветок живет всего один день, но на цветоносе их так много, что куст непрерывно покрыт роскошными лилиями несколько недель. Это цветок для вечной клумбы. Один раз посадите и забудьте об уходе на десятилетия.

