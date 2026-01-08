Сажаем один раз на 50 и более лет: многолетник, который не агрессивен и живет дольше человека

Если вы хотите любоваться цветением десятилетиями, идеальным выбором станет травянистый пион. Сажаем его один раз на 50 и более лет. Этот многолетник не агрессивен и нередко живет дольше человека.

Пион полностью соответствует всем ключевым требованиям: он быстро приживается и начинает цвести уже на 2–3 год, обладает компактной, нерасползающейся корневой системой и является абсолютным рекордсменом по долголетию, способным расти на одном месте много десятилетий.

Пион не требует частых пересадок, а его уход сводится к своевременному поливу в засуху, редким подкормкам и осенней обрезке отмерших стеблей. Посадив весной или осенью деленку с 3–5 почками на солнечном, защищенном от ветра месте с плодородной почвой, вы сделаете вклад в красоту вашего сада на всю жизнь. Пион станет его стабильной, величественной и неизменно прекрасной основой, которая с годами будет только хорошеть.

