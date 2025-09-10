Празднование Дня города в Москве
10 сентября 2025 в 21:46

Посадите осенью и спите спокойно: переживет ледяные ветра и морозы –35 °C — чудо-многолетник

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Аквилегия (водосбор) — чудо-многолетник, который гарантированно переживет любые капризы природы: ледяные ветра, ливни и морозы ниже –35 °C. Посадите осенью и спите спокойно.

Стержневой корень аквилегии уходит глубоко в землю, обеспечивая растению феноменальную устойчивость к вымоканию и вымерзанию, а ажурная листва не боится града и шквалистого ветра. Посадите семена аквилегии в октябре прямо в грунт на глубину 0,5 см — они пройдут естественную стратификацию и взойдут весной крепкими закаленными ростками.

Уже на второй год вы получите обильное цветение причудливых цветков-колокольчиков со шпорцами всех оттенков радуги (белые, синие, фиолетовые, двухцветные). Аквилегия растет на любых почвах, даже на каменистых склонах, не требует полива, подкормок и укрытия на зиму.

Ранее стало известно, какие цветы посадить осенью, чтобы уже в апреле получить яркую клумбу цветов.

многолетники
цветы
растения
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
