Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 23:01

Чудо-цветок для нетерпеливых: через месяц после посадки ваш сад будет в цвету

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Если вам нужно быстро, буквально за считаные недели, преобразить сад и получить пышное цветение, то ваш идеальный выбор — космея. С ней через месяц после посадки ваш сад будет в цвету!

Этот неприхотливый однолетник славится скоростью роста и удивительной живучестью. Посеянная прямо в грунт в мае, уже через 1–1,5 месяца космея превращается в высокие ажурные кусты, усыпанные изящными цветками, похожими на разноцветные ромашки. Они бывают белыми, розовыми, малиновыми и бордовыми. Космея совершенно нетребовательна к почвам, засухоустойчива, не боится солнца и ветра, и ее цветение продолжается с конца июня до самых заморозков. Ей достаточно редких поливов и одной-двух подкормок за сезон.

С ее помощью можно мгновенно создать яркий задний план для цветника, живую изгородь или скрыть неприглядные уголки сада. Это чудо-цветок для нетерпеливых — настоящее спасение для тех, кто хочет мгновенного результата без лишних хлопот.

Ранее был назван цветок для сурового климата: выживет везде и будет цвести так, что соседи обзавидуются.

Проверено редакцией
цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Как не сесть в тюрьму за шум и салют: предновогодний ликбез от юриста
Топ событий шоу-бизнеса России в 2025 году: кто в списке, попала ли Долина
Хвалила Путина, мечтала о гражданстве РФ: что связывало Бардо с Россией
«Колоссальная угроза»: в ГД заявили об опасности Зеленского для стран мира
Норвежский гроссмейстер снова не справился с гневом
Три человека погибли в Самаре от острого отравления
Латвия достроила «железный занавес» с Россией
Самая дорогая компания мира купила акции ослабевающего техногиганта
Найдены останки убитых богородским маньяком девушек
«Придется прятаться»: Медведев резко осудил действия Зеленского против РФ
Захарова раскрыла ожидания России от перемирия двух азиатских стран
Сбежавшие из Финляндии политики получили в РФ статус беженцев
Захарова указала на усилия США по урегулированию ситуации на Украине
«Мне это не нравится»: Трамп не поддержал удары ВСУ по резиденции Путина
Минобороны подтвердило отражение атаки БПЛА на резиденцию Путина
Обыграл и взбесил Карлсена: что известно о российском шахматисте Артемьеве
Захарова раскритиковала поддержку Украины со стороны Запада
«Под аплодисменты Запада»: Захарова о терактах Киева
Захарова рассказала о неожиданном адресате угроз со стороны Киева
Атаку на резиденцию Путина сочли провокацией против США
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно
Общество

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.