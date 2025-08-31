Эти цветы украсят сад уже в апреле: поразительно неприхотливы

Осень — идеальное время для посадки анемонов. Они украсят сад уже в апреле, пока другие цветы только просыпаются.

Анемоны поразительно неприхотливы: они морозоустойчивы, редко болеют и прекрасно разрастаются, образуя пышные цветущие ковры. Их изящные лепестки и нежные оттенки создают в саду атмосферу легкости и элегантности, а длительное цветение с апреля по июнь делает их настоящим украшением весеннего сада.

Клубни перед посадкой замочите на несколько часов в воде, затем высадите на глубину 5–7 см в рыхлую, хорошо дренированную почву на солнечном или полутенистом участке. Главное преимущество осенней посадки — естественная стратификация, которая обеспечивает более крепкие всходы и раннее цветение.

