20 августа 2025 в 17:01

Многолетник для посадки под зиму: растет в тени, морозостоек, не болеет

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Астильба — идеальный многолетник для посадки под зиму. Ее главные преимущества: пышные метельчатые соцветия, морозостойкость (до −35 °C), способность расти в тени и на влажных почвах, отсутствие болезней.

Для посадки под зиму выберите корневища с 3–5 почками возобновления. В октябре подготовьте участок с рыхлой плодородной почвой (внесите ведро компоста и 50 г суперфосфата на 1 м²). Выкопайте лунки глубиной 20–25 см на расстоянии 40–50 см друг от друга. Корневища разместите так, чтобы почки были заглублены на 4–5 см, засыпьте землей, слегка уплотните и обильно полейте.

Замульчируйте посадки 5-сантиметровым слоем торфа или перегноя — это защитит растения от вымерзания. Весной астильба тронется в рост одной из первых, а уже на второй год порадует вас пышным цветением, не требуя особого ухода, кроме регулярного полива в засуху.

Ранее был назван многолетник, который отпугивает комаров и мышей, благоухает на весь участок.

